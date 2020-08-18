為期4天的美國民主黨全國代表大會（DNC）17日在「線上」開幕。今年的主題是「團結美國」，除將通過2020年競選大綱，也會正式提名總統候選人拜登與副手賀錦麗。首天前任第一夫人蜜雪兒歐巴馬登場，大讚拜登誠實且會「相信科學」；進步派大將桑德斯隨後上陣，痛批現任總統川普就像古羅馬暴君尼祿，完全不知民間疾苦。

原訂在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）盛大登場的DNC，受到新冠疫情影響，首度改為在網路上舉行。大會主持人、電視影集「慾望師奶」（Desperate Housewives）女星伊娃朗格利亞（Eva Longoria）在開幕儀式中表示，每4年民主黨人都會齊聚一堂來重申民主的意義，今年他們要「拯救民主」。

高人氣的蜜雪兒在DNC中為拜登打頭陣。她批評，川普「有充裕的時間來證明自己能勝任（總統），但他顯然沒有這個能力…他根本不可能成為我們需要的人」。她強調，在前總統歐巴馬任內，拜登一直是「非常棒的副總統」，他知道如何挽救經濟、戰勝疫情、並引領國家前進。蜜雪兒也不忘抨擊川普多次無視專家防疫建議，強調拜登「懂得傾聽、會說真話，而且會相信科學」。

拜登在初選中的勁敵桑德斯則表示，本次大選是美國現代史上至為關鍵的1場選舉，「民主的未來危在旦夕，地球的未來也處於危急關頭」，一旦失敗，代價將大得難以想像。他還引用古羅馬暴君尼祿的故事，諷刺川普不在乎民間疾苦：「羅馬正在焚燒，尼祿在彈琴，川普則在打小白球」。

另外，隸屬共和黨的俄亥俄州前州長卡西奇（John Kasich）也在本屆DNC中倒戈支持拜登。卡西奇表示，「我一生都是共和黨人，但比起我對國家的責任，這只是次要的，因此我選擇在DNC亮相」。5月遭白人警察壓頸致死的黑人男子佛洛伊德，他的兄弟菲洛尼斯也現身，率領參加者一同向警察暴力下的受害者致意。

據議程，前副總統拜登將於20日晚間、即大會閉幕夜在他的居住地德拉瓦州發表視訊演說，同時正式接受提名。預料他將透露未來的對中政策，包括應就不公平的貿易環境與操作手法向北京問責，但並非透過單邊關稅的手段。拜登先前曾說，要與其他民主國家合作建立中國「忽視不起」的國際聯盟，但他迄今都還沒有具體說明。

(中時 )