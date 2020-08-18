像話嗎？地檢署、調查站、看守所或監獄內辦非營利幼兒園？法務部近日發文要求所屬機關盤點所屬空間和同仁教保托育需求，盼能作為非營利幼兒園或職場互助式教保服務空間。消息一出有法界人士以為要讓典獄長、檢察長當園長？成為私下熱議話題。

據悉，法務部近日召集全國所屬各機關開會，針對公家機關內或附近增設教保設施一事討論；會中傾向要求各縣市地檢署提報一處地點，除自有建物、亦可採承租方式，並調查統計同仁們托育需求狀況。

消息傳出後，司法單位公務員反應兩極，有法界人士私下開玩笑，檢察長要當園長嗎？幼兒園設置在看守所、監獄內，難道是要方便女收容人托育？尤其彰化地檢署新辦公大樓都還沒發包，居然還要騰出空間開設幼兒園，檢察官白天忙開庭、辦公，孩子們卻在隔壁園所裡面「罵罵號」，怎麼受得了！

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，法務部要求所屬各機關提報需求，經調查統計，署內直屬單位同仁的托育需求，並未符合開辦的效益；近日再開會要求各機關評估提報合適處所。

葉建成說，對於提報地點和辦理模式，會中也提供明確的建議，如找鄰近設有附幼的小學合作辦理職場互助式教保，解決機關內員工2至6歲幼兒托育需求，若人數不足，還可開放供鄰近區域的幼童來就讀。他強調出席會議的監所代表，當下已明確表示非適宜地點，檢方內部盤點時，當然也會直接排除檢察官辦公與辦案開庭訊問當事人的區域範圍。

彰化縣教育處幼教科指出，國教署國中小及學前組推動的職場互助式教保服務，去年7月就已上路，補助經費鼓勵公私機關行號自辦；而在公家機關開設非營利幼兒園，月費僅需3500元，需提供自有建物、或距離500公尺以內的合格建物，並委外由非營利法人承辦；雖不清楚法務部公文要求，但若各機關有提出合適空間，教育處都會配合國教署請來專家學者辦理現勘，評估該場地和機關屬性是否適合開設。

(中時 )