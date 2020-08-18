微軟將於一年後停止所有微軟365（原名Office 365）辦公應用中對IE 11（Internet Explorer）瀏覽器的支援。

據The Verge報導，2021年8月17日起，IE 11瀏覽器將不再支援微軟旗下包括Office365、OneDrive雲端硬碟、Outlook郵箱等辦公軟體服務。微軟還將在2020年11月30日停止對旗下視頻會議軟體Teams的IE 11瀏覽器支援。

儘管需要一些時間讓一些企業用戶改變使用IE瀏覽器的習慣，但微軟希望其新的基於谷歌開源架構Chromium的互聯網瀏覽器Edge能夠有所幫助。新Edge將繼續允許企業訪問專門基於IE建設的舊站點，直到微軟在Windows 10之內完全停止支援IE 11。

同時，微軟也在計劃於2021年3月9日停止對舊版Edge瀏覽器的支援，在支援停止後，舊版Edge將不再能獲得安全更新。

微軟一直在將其現有Windows 10用戶轉移到其基於谷歌開源架構Chromium的新Edge瀏覽器上來，該公司稱，新硬體設備和新的Windows功能更新都將包括新Edge瀏覽器。

近年來，微軟一直在努力淘汰IE瀏覽器。2015年，微軟首次推出Edge瀏覽器，代號「斯巴達人」（Spartan），這是IE品牌終結的開始。此後，微軟一直將IE描述為「兼容解決方案」，而不是互聯網瀏覽器，並鼓勵企業停止使用舊瀏覽器。

(中時新聞網)