讀賣巨人隊今（18）日在東京巨蛋主場與宿敵阪神虎隊交手，巨人王牌投手菅野智之用125球投完9局，第4棒岡本和真擊出陽春全壘打、本季第17轟，終場巨人就以1比0擊敗阪神，菅野拿下勝投，戰績8勝0敗、自責分率1.51。菅野開季先發9場8連勝，是隊史近30年第1人，上次開季8連勝的投手是1990年的齋藤雅樹。

菅野智之今天維持穩定的球風，只被擊出3支安打，送出7次三振，有效壓制阪神隊打擊，直到9局上才出現四壞球。這是他本季第3場完封勝、生涯第20場完封勝，表現可圈可點。

阪神隊先發投手高橋遙人今年第2次先發，表現也不錯，前3局未被敲安打，4局下2出局才被巨人四番主炮岡本和真擊出左外野全壘打、失1分。主投7局僅被擊出2安，另有6次三振與3次四壞球，仍吞下本季首敗，戰績1勝1敗、自責分率0.64。

除了中央聯盟的菅野智之，太平洋聯盟樂天金鷲隊的涌井秀章目前亦保持開幕不敗，他先發8場7勝0敗，明天要對火腿鬥士隊先發，也有機會追上菅野，並列開季8連勝。

(中時 )