近來，美國頻頻向台遞出橄欖枝，上周衛生部長阿札爾來訪，政府也持續批准對台軍售。《紐約時報》18日分析，川普政府不斷展現「美台友好」，旨在增強台灣國際能見度，並反制北京削弱台灣地位的行動，友台官員希望美台盡可能接近「國與國」關係，只差沒承認台灣主權。此外，由於美國已走上與陸長期對抗、競爭的道路，未來不論是哪黨候選人出任總統，都難以逆轉這種趨勢。

由資深記者黃安偉執筆的分析指，70年來，台灣一直是華盛頓和北京之間的一大敏感議題，如今，隨著美國國安官員對陸方採取各種行動，台灣位處雙方角力核心，長年來的緊張關係也重新回到鎂光燈下。大陸領導人習近平對香港民權的打壓，也讓美國官員相信，支持台灣迫在眉睫。

前白宮國安全顧問波頓在他6月出版的回憶錄中爆料，川普本人十分仰慕習近平，且「對台灣問題尤其不耐煩」。他還說，川普願為促成對陸貿易，犧牲對台灣民主政府的支持。不過，幕僚人員告訴川普，如果他想連任，就必需表現出對中強硬的樣子，這也讓親台的美國官員抓到機會。

這些官員以及兩黨議員有個共同目標：盡可能明確展現對台支持。他們希望向北京發出訊號，讓美台關係在不承認台灣主權的前提下，盡量接近國與國關係。雖然波頓等官員還曾公開主張與台建立「完整外交關係」，但也有許多官員擔心，此舉將導致華府與北京徹底決裂，不希望走到這步。

負責戰略和軍力發展的前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）也在他執筆的《國防戰略報告》強調，「我們必需改變在台灣問題上的做法，以增強威懾力。我們要明確表達立場，特別是要終結我們在應對（北京）武力上的模糊態度，並改變我們的軍事結構和行為」。

分析還指，美國政府不太可能試圖在台駐軍，但可在台灣港口停靠，也可以派軍官訪台，並在台灣進行訓練計畫。

大衛森學院（Davidson College）政治學家任雪麗（Shelley Rigger）則表示，無論採取何種政策，美國都應明確表示對台支持，但官員制定對台政策時，基本原則「應是要增強台灣的實力，而非打擊中國」。

(中時 )