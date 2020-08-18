從小生長在志工的家庭中，僑泰高中幼保科學生紀雅馨，從小跟著阿公、阿嬤擔任社區環保志工，上高中前就累積300多小時志工時數，高中後更與師長、同學積極投入志願服務行列，樂在幫助別人，也因她優異的志工事蹟，獲選國際同濟會台灣總會第一屆十大傑出青少年，由蔡英文總統親自授獎。

家住台中市龍井區的紀雅馨，從小就跟著阿公、阿嬤從事環保志工服務，僑泰高中表示，她進入僑泰高中後，受學校重視品德校風的薰陶及導師王盈之鼓勵，更堅定志向、持續朝社會服務領域努力。

不只在學校時間參加各種志工活動，周末假日時間，紀雅馨更是清晨5點多就起床，跟著家人投入社區清潔工作，也利用假期到偏鄉、藉由繪本引導弱勢學生學習，她笑說，參加的志願工作包括安康住宅弱勢課輔、4Q成長等，感覺幫助別人是件快樂的事。

因為多元且豐富的志工事蹟，紀雅馨近2年屢獲教育部績優團隊嘉行獎、大台中英雄銀質獎、保德信志工奉獻獎、伊甸基金會新人獎與精神獎肯定，今年更獲得全國十大傑出青少年獎，接受蔡英文總統表揚。

她的導師王盈之說，紀雅馨平時在班上就熱心助人，課餘投入志工服務更是用心，充分展現對社會的大愛，獲獎堪稱實至名歸。

僑泰高中校長溫順德指出，僑泰對學生的知識學習與品德陶鑄並重，除透過品德教育體驗與反思活動，建立學生正確人生觀及良好生活態度，更藉由志工服務學習的實踐，啟發關懷他人的襟懷與感恩惜福的價值觀；近幾年來有不少師生因投入志工服務獲獎，期許這股風氣能擴及到社區、偏鄉，帶來更多正面能量。

(中時 )