因應疫情，外貿協會「數位行銷服務團」將自20日（週四）至11月12日止，以近3個月時間開赴全台12縣市鄉鎮辦理，依據各縣市主要產業群聚，邀請專家教導業者利用數位行銷工具，並提供一對一諮詢服務，搶攻數位貿易商機。

這12場次分別是在桃園、新竹、嘉義縣市、雲林、苗栗、彰化、南投、新北、屏東、豐原及宜蘭。經濟部國際貿易局局長江文若說，受今年新冠肺炎(Covid-19)疫情影響，外國買主進不來，國人又無法到國外參展尋找新買主，傳統國際貿易模式面臨重大衝擊，數位貿易及數位行銷應用對企業重要性刻不容緩。

貿協秘書長葉明水強調，「數位行銷服務團」是全新規劃的活動，將採地毯式服務遍訪全台12縣市巡迴辦理，依據各地產業發展特性提供專題講座。講題涵蓋GA分析與實務運用、SEO概念及網站實務操作、電商經營實務與策略及社群行銷密集等實務性講題。

除專家傳授數位行銷工具秘笈外，另安排成功案例業者經驗分享，並提供客製化一對一諮詢服務，目前首場8月20日「數位行銷服務團」桃園場已有150家業者報名。相關訊息可上網查詢：https：／／events.taiwantrade.com／EXP2020

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