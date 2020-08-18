隨著土地成本高漲，原物料、人力等建築成本持續攀升，台中北屯區11期重劃區房價已站上4字頭！在買盤外溢下，鄰近的潭子區受惠交通建設、生活機能等利多加持，近幾年吸引包括寶璽、順天、嘉磐、鄉林、久樘開發、恆山等建商爭相搶進推案，成了北台中的推案熱區；尤其是弘富重劃區，更成為品牌建商插旗的焦點，2字頭預售新案銷售火熱。

台中單元十二、機捷特區房價飆漲，潭子區相較之下商圈機能完善，加上74號快速道路、鐵路高架化打通任督二脈。位於弘富重劃區的「恆山首恆」預售案，鄰近栗林火車站，國4豐潭段及國1銜接台74號等工程興建中，加上潭子加工出口區的就業人口，以及潭子聚興產業園區預計2021年完工，將創造逾900個就業人口，區域的購屋與租屋市場龐大。

該案現場協理蔡明岳表示，「恆山首恆」位於公園第一排，產品規劃24-39坪、2至3房，總戶數60戶住宅和7戶店面，已成為首購族移居的首選，同時帶動樓店銷售佳績。

蔡明岳強調，「恆山首恆」享受勝利商圈，近擁台鐵綠空廊道、潭雅神自行車道、潭子國民運動中心，潭子、頭家國小、潭秀國中明星學區，訴求「工程期款隨你付」客製化優惠專案，目前已熱銷破五成，已購客戶包括自營商佔五成、軍公教15％、科技人約一成。

「恆山首恆」三面臨路基地，弘文中學、公園第一排，棟距視野開闊，大三房主臥、次臥、客廳更加寬敞舒適，衛浴通風採光，空氣流通，堪稱恆態健康宅；採用美國KOHLER衛浴配備、櫻花整體廚具、德國太格木地板、力霸氣密鋁門窗、維夫拉克感應式門鎖，規劃飯店式接待大廳、閱讀室、 KTV室、健身房、多功能星空吧、中庭花園、空中花園，家和飯店一樣舒適，卻又增添歸屬幸福感。

潭子區過去多以透天產品為主力，近年來隨著交通建設陸續到位，吸引品牌建商爭相搶推大樓案。其中，朝陽科大創辦人關係企業團隊-恆山建設，源自於台中橫山合院老家-四知堂成長的記憶，傳承上一代「造厝 築家」建築思維，更有甲級允久營造實力做後盾，頂樓與露台作了8道防水工序，獨家推出「10年防水保固」，而「恆山首恆」也是恆山建設的創業代表作。

(工商 )