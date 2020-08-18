財政部中區國稅局長吳蓮英18日拜會台中市長盧秀燕，邀請她與民眾參加9月13日在高美濕地舉辦的「統一發票盃路跑活動」。盧秀燕趁機向吳蓮英反映民情，並爭取中央統籌分配款的比例，她說台中市民每年上繳的國稅約1516億元，分回來的稅收應該要一半，各縣市政府才可以更努力拚經濟建設。

上月底盧秀燕才為台中統籌分配款太少而抱屈；吳蓮英今天拜會台中市政府時，盧秀燕指出，她過去她擔任立委時長期在財政委員會，了解各縣市統籌分配款議題；台中去年市民上繳國稅包括營所稅、個人所得稅等約1516億元，但台中分回來的統籌分配款僅佔市民總繳稅額的1／4。

「中央應自留少一點，分配多一點給地方政府。」盧秀燕建議中央評估各縣市繳稅能力，各縣市分回來的稅收分配款，至少占繳稅的一半以上；台中市去年上繳1516億元來說，如果能夠分配到一半750億元會比較合理，「中央不要太集權、太集錢」，稅是地方民眾賺的，應該多留在地方，從事地方家園建設，各縣市政府才可以更努力拚經濟。

吳蓮英說，此議題牽涉太廣，不是財政部可以決定的。部分中區國稅局員工則說，如站在台中市民的立場，她們是支持盧秀燕的建議，讓地方有更多的經費來建設地方。

(中時 )