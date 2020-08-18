國內一名自美國返台的10多歲少年確診新冠肺炎，然而，該名少年明明無症狀，卻被地方衛生局要求採檢，今日指揮中心表示，指揮官陳時中已經下令政風單位調查，雖然有不少人無法理解此舉，但一名網友就解釋，除了SOP以外的問題，現在CDC（衛福部疾管署）最擔心還有2個問題。

今日指揮中心下令要調查究竟是為何可以主動去採檢該名少年，然而這舉動讓網友議論紛紛，認為是在「解決提出問題的人」。對此，一名網友則在PTT上發文表示，依照他的理解，就算無症狀，根據研究顯示，確診若是超過10天，病毒也無感染力，所以陳時中一直相信有無症狀感染者，只是目前的措施已經可以有效避免社區感染，只要乖乖隔離，就不會造成大範圍傳播。

原PO繼續說，除了上述的SOP，目前CDC（衛福部疾管署）現在擔心的問題應該是「準確率」跟「民眾恐慌」的問題。另外，有網友補充，確診不等於有傳染力，確診只是PCR驗到病毒，但這病毒是生或是死都會被判定陽性，有些人確診後好幾個月還是陽性，但他早就沒有傳染力了。

日前一名10多歲本國籍少年，長期居住美國，8月5日獨自返台探親，至今都沒有出現症狀，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與國內親友接觸，故無匡列接觸者。但卻在檢疫第11天去採檢，結果為陽性確診，指揮中心已經下令請政風處調查究竟為何可以主動對該名少年進行採檢。

(中時新聞網)