美國近期宣布完成對台軍售66架新型F-16戰機合約，美方軍事專家表示，此舉具有重要政治意義，顯示美國會繼續恪守協助台灣自我防衛的承諾。至於出售F-35給台灣，除了購買與維持飛機所費不貲，訓練飛行員熟悉新型戰鬥機也需很長時間，因此同樣經費購買F-16V會是較好選擇。

《美國之音》指出，台灣正式簽訂採購66架F-16V戰機合約後，預計美方將在2023年首批交貨2架新機，2026年完成全部交機作業。這批軍售是自1992年老布希總統宣佈向台灣出售150架F-16戰機以來，美國首度向台灣出售先進的戰鬥機。

傳統基金會高級研究員成斌(Dean Cheng)對《美國之音》說，這次軍售「反映了美國對中國和台灣就台灣海峽局勢和平解決的持續承諾。根據《台灣關係法》，這是美國的長期立場，也是美國表示支持和平解決方案的另一種保證。」從北京的角度看來顯然截然不同。中國大陸認為這是干涉內政，也是影響美中關係的另一個刺激因素。

國防智庫蘭德公司高級研究員何天睦(Timothy Heath)認為，美國最新一輪對台軍售顯示美台關係持續升溫，美中關係則日趨緊張。台灣已經證明了它是一個繁榮的民主政體，而美國許多人也越來越難以被北京主張擁有台灣的論點說服。

何天睦也同意，軍售顯示台灣仍是美國的親密朋友，這在很大程度上可能比F-16的軍事影響更為重要，因為這迫使中國大陸在與台灣打交道時要更為謹慎。F-16的意義還包括幫助台灣維持在軍事上非常有競爭力的地位，不是相對於中國大陸，而是亞洲。操作先進戰機並擁有現代化軍隊，將為台灣帶來尊重和地位。當大陸在外交上孤立台灣的時候，這點很重要。

至於未來是否會出售F-35給台灣，成斌表示，除了維持飛機所費不貲，訓練飛行員熟悉新型戰鬥機也需很長時間。此外，考量到F-35高昂的價格，以同樣的經費購買更多架F-16V會是較好的選擇。

成斌說，解放軍戰機數量已經遠超過台灣，中國大陸願意為軍事現代化投入非常大量的資源，但台灣作為一個民主和資本主義經濟體，實現這個目標更為困難。

(中時新聞網)