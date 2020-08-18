「未來之星對抗賽」今（18）日中午賽事由U23培訓隊出戰新北市隊，兩隊鏖戰9局平分秋色，進入突破僵局制第10局，U23李超先守住無人出局滿壘危機，10局下U23一人出局滿壘，陽尚衛選到四壞球形成再見分，U23就以1比0擊敗新北市，對抗賽4連勝。

U23今天推出莊陳仲敖先發，5局只被擊出3支零星安打，另外三振3次、保送2次，牛棚輪番上陣各投1局也都力保不失分。新北市也採用投手車輪戰，俎品辰先發3局無失分，接著6名投手各投1局也不讓U23越雷池一步，兩隊打完9局0比0不分高下。

延長賽採突破僵局制，李超處理新北市短打球時不慎滑倒，新北市無人出局滿壘，擁有大好得分機會。不過李超先用三振抓下第1個出局數，再讓李君國擊出雙殺打，新北市無功而返。

10局下半U23沈朕清短打，成功推進壘上跑者，新北市故意保送葉仲益，形成1人出局滿壘。接著陽尚衛選到四壞球保送，擠回壘上隊友，U23就以1比0氣走新北市。

此外，原定今晚進行的亞大棒與U18之戰，因雨順延至9月4日上午於台體大舉行。

(中時 )