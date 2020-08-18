白羅斯總統亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）在星期二向執法人員頒發了「傑出貢獻勳章」，以嘉獎他們鎮壓抗議者，不過白羅斯的抗爭已愈演愈烈

路透社報導，盧卡申科以80%的選票獲得第5度連任，但是他卻因此面臨26年任期以最大的政治危機，成百上千、成千上萬的群眾上街頭抗議選舉詭異，連續一星期都有抗爭活動，而且人數還在持續增加。這還不是最嚴重的，隨後重要國營企業也發生工人集體罷工，很可能造成經濟危機，這就令盧卡申科感到巨大壓力，政府已向國有企業與工廠的管理部門發出了一條信息，告訴他們必須確保工人維持運作，否則會受到紀律處分。

白羅斯群眾抗爭的人數愈來愈多。(圖/美聯社)

抗爭衝突已造成命案，安全人員的鎮壓行動，至少殺死了2名抗議者，數千人被拘留。許多拘留者抱怨受到毆打，拘留所擁擠，還有飢餓問題。

受到群眾抗爭的鼓舞，參選而落敗的蒂卡哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）透過網路連線，說她是選舉的贏家。她目前流亡於立陶宛，因為她丈夫在今年5月被抓補入獄，所以她很擔心盧卡申科秋後算帳。

蒂卡哈諾夫斯卡婭在周二影片中說：「所有這些殘酷、、不公正的違法行為，都向我們展示目前這個腐爛政府的真相與他們如何運作，簡單的說，就是一個專制者控了一切，這個人使這個國家恐懼了26年，他偷走了白羅斯人的其他選擇空間。」

前蘇聯的加盟共和國中，以俄羅斯、烏克蘭、白羅斯稱為「主體三國」，烏克蘭與俄羅斯有深仇大恨，但是白羅斯則在文化、政治和經濟上，與俄羅斯最接近，甚至還有條約宣布兩國為「同盟國」，然而盧卡申科很難開口尋求普丁幫忙。

歐洲官員私下說，白羅斯目前的情況，不同於6年前的烏克蘭，部分原因是白羅斯的反對派，並不反俄，並沒有要中斷與俄羅斯的聯繫，他們反對的是盧卡申科。

甚至，白羅斯駐斯洛伐克大使，和其他4名外交官已經辭職，表示他們支持示威者，也代表他們反對盧卡申科。

(中時新聞網)