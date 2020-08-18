讓川普震怒、大暴走的白宮「內鬼」趕在2020年大選前回來了。美媒POLITICO網站報導，自稱白宮高官的神秘「匿名者」去年的書《警告》18發行新版：《2020大選》平裝版。在新的《序言》中開門見山要求美國選民在今年大選把川普趕下臺，如果讓川普連任「意味著一個國家將被摧毀」。

作者還呼籲白宮官員們都站出來大膽說話：在選民做出讓川普是否連任的決定之前，現任與前任白宮官員們應該大膽直言，那些敢說「川普需要聽到的話，而不是川普想聽到的話」的白宮顧問們越來越少了。報導指出，儘管這位神秘白宮官員沒有明確表示要投票支持拜登，但結論是顯而易見的。該報導甚至將新聞標題命名為《「匿名者」強烈呼籲票投拜登》。

這本作者不詳的書——《警告》於2019年末出版，揭發川普任內的內幕，還登上《紐約時報》暢銷書籍排行榜榜首。而這位匿名作者，正是2018年9月5日，在《紐約時報》發表《我是川普政府中的一名抵抗者》一文的「白宮神秘高官」。文章爆料稱，包括自己在內的很多人，每天都在努力抵抗上司特朗普的反覆無常，以保護美國。當時，這篇文章一經刊發就引爆美國輿論，惹得特朗普震怒，在推文暴走 ，大罵這位高官想造反，還在白宮展開「抓內鬼」大戰。

(中時 )