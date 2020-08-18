軟銀集團（SoftBank Group）將出售資產所得用來投資上市科技公司，第二季投資亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、網飛和特斯拉等25家科技大廠的股票，其中最大投資亞馬遜的持股價值超過10億美元。

根據軟銀呈交美國證交會（SEC）的文件顯示，截至6月30日，軟銀前三大股權投資分別為10.4億美元亞馬遜股票、4.75億美元Alphabet股票，和將近2.5億美元的Adobe股票。

其他大型股票投資還有網飛、微軟和輝達，金額各在1.8億至1.9億美元之間。軟銀對另外九家公司的持股價值超過1億美元，包括特斯拉、Shopify、Square、PayPal，以及在新冠肺炎疫情期間廣受使用的視訊會議軟體Zoom。

據文件顯示，除了美國科技大廠外，軟銀亦投資大陸串流平台愛奇藝和嗶哩嗶哩（Bilibili ），以及蝦皮購物母公司新加坡Sea集團。

軟銀雖然有投資臉書和蘋果，不過最新文件並未列入這兩檔股票。

軟銀投資上市公司正值科技類股強勁反彈，多檔股權投資的價值已再上層樓，像是特斯拉股票自6月底以來大漲逾60％。

軟銀砸下100億美元現金投資大型科技類股後，第二季共有股票投資利得6.12億美元。這25檔股票第二季平均報酬率超過80％，其中七檔在第二季翻漲逾一倍。

軟銀420億美元的資產出售計畫即將完成，包括出售阿里巴巴、T-Mobile US和旗下電信事業軟體銀行（SoftBank）的部分股權。出脫股票讓軟銀第二季有大筆現金進帳，該公司於是將資金投入大型科技類股。

軟銀創辦人孫正義日前宣布成立新的投資管理子公司，管理出售資產的資金。該資產管理團隊由阿布達比的資深副總裁Akshay Naheta領軍。

(工商 )