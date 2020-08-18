桃園市楊梅區34歲葉姓男子疑似與林姓前女友有財務糾紛，他和前女友等人談判時，開對方車載走前女友，不料卻因車上有GPS系統，被對方攔捕。葉男被痛打不治。警方逮人後，陳姓嫌犯經訊問後向法院聲請羈押禁見，另外9人1至3萬不等交保。

檢警調查，葉姓男子16日凌晨，因財務糾紛，開著轎車和1男1女友人至楊梅民安路與林女談判，當時雙方大吵一架。因自己的車子被對方開走，自己也駕走對方的轎車，當時前女友也在車上。只是因對方的車輛裝有GPS系統，葉男遭車主定位，遭對方攔下，押回楊梅痛打，前女友和友人則自行離去。

葉男表弟17日得知此事，找到葉男，並允諾會賠償對方撞車費用，趕緊把葉載往醫院急救，但因傷勢過重，仍宣告不治。警方循線在17日將人逮捕，18日依照殺人等罪嫌送往桃園地檢署，其中陳男涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，其餘9人則是1至3萬元不等交保。

(中時 )