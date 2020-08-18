（能海電能18日在凱勝嘉義新廠，發表展示新型電動機車，將於9月上市。圖／劉朱松）

能海電能的電動機車充電站，將與裕電能源合作結盟，雙方除了可使用能海自建充電站外，也可擴及至裕電建置的全台「yes來電站」及能海與裕電分別建置的中油充電站使用，共計117站。身為EV-50快充電動機車總經銷商的能海，18日在凱勝嘉義新廠，發表展示新型電動機車，將於9月上市，成為全台首輛輕型快充電動機車。

凱勝董事長陳怡仁18日更宣布除了現場展出的中型巴士底盤，即將於明年進入市場外，並啟動InterCity城際快速電動公車與「衍伸的無障礙快巴計畫」，同時為兼顧部分地區路幅狹窄與運量較小的需求，也規劃設計9米短軸低地板電動公車等新車型開發計畫，屆時將可提供符合各式路線營運需求的多元化產品線。

除了凱勝主攻電動車及推廣採用鋰鐵電池的電動堆高機等產品外，能海電能也開始布局EV-50快充電動機車。能海表示，今年代理的EV-50快充電動機車上市，代表台灣電動機車邁入新的時代，車型使用全世界銷量第一的雅迪（Yadea）公司授權車型，全車使用國產零件超過七成，國產化比率高，未來更將配合政府政策，更進一步落實國產化。

電動機車生力軍，首見搭配國產鋰鐵電池。能海指出，公司自2016年開始致力於電動車輛快充系統研發建置的業務，在電動車產業已替多家客運公司建置電動巴士充電站，也配合路得寶租賃公司在全台多個縣市環保局建置電動客車充電站，更替中油建置數十個機車充電設備。

由於全台充電樁已累積數百座充電站建置經驗，讓能海已成為全台建置歐規及TES公規快充站的領導廠商。能海今年代理EV-50電動機車，採用TES公規快充系統，EV-50搭配使用長利科技生產的60V20Ah國產鋰鐵電池。

長利科技董事長李明峰強調，公司的國產化電池，不僅在國內與電動機車業者結合，其實在更早之前，公司電池已成功切入日本市場，目前也準備進軍泰國及印度等市場，並進一步拓展至歐洲市場，希望能有機會將「全台灣製造」的精神與理念，推廣至全世界。

(工商 )