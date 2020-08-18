就讀永平工商餐飲科的邱翎榛，誤打誤撞進入餐飲服務領域，由於餐服強調技能多元、互動相處，反而成為她最大心魔，幸虧良師點出問題並協助改善，才讓她摘下第49屆全國技能競賽餐服類銅牌，如今以技優成績進入高雄餐旅大學，往職業生涯持續邁進。

家裡原先從事辦桌業的邱翎榛說，從小看爸媽忙進忙出，久而久之也看出興趣，加上自己對烘焙相當有興趣，得知永平有培養選手的計畫後，便毅然決然填報志願。但餐飲科內臥虎藏龍，她苦笑說自己學習能力差，參加餐服選手的過程中，由於其要求的技能多元、時間掌控精準，即便非常努力，每次驗收卻還是位居末座，只好不斷向前輩請教，沒日沒夜埋頭苦練。

這樣的生活看在父母眼裡，自然是相當心疼。邱翎榛說，從踏入餐飲科開始，爸媽一直都不太支持，認為這條路過於辛苦，不如從事文書工作、坐坐辦公室比較輕鬆。曾有一次，還被責備「這你自己選的」、「活該」，但她心裡知道，家人只是刀子嘴豆腐心，爸媽看似冷酷，卻還是會偷燉雞湯、堅持夜練載她回家。

三年下來，邱翎榛除在全國技能競賽區域賽中展露頭角，還順利拿到全國賽的門票，在餐服類斬獲第三，讓校內同學刮目相看。近期正在籌備國手選拔的她笑說，過去總認為比賽仍有下次，現在已將每場競賽當作最後一次，抱持「努力問心無愧就好」的精神，在每個戰場上全力以赴。

(中時 )