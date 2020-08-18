王岳倫又被曝和正妹舉止親暱的畫面。（圖／翻攝自微博）

大陸導演王岳倫和主持人李湘婚後育有一女Angela，父女倆曾在2013年參加實境節目《爸爸去哪兒》爆紅，日前男方被爆深夜和一群辣妹唱KTV同樂，還被拍到和壁咚一名白衣正妹，遭疑出軌，但他事後道歉喝醉酒失態，未料18日又流出當天其他照片，兩人親暱摟腰的畫面，再度掀起熱議。

繼KTV壁咚正妹照曝光後，王岳倫18日再被陸媒爆出當天的另一組照片，他被拍到摟著同個白衣女孩，用手摟女生的腰，把對方扣在懷裡之外，還撫摸其後腦勺，互動看似相當親密，出軌風波再起。

王岳倫日前被曝光壁咚正妹。（圖／翻攝自微博）

而從王岳倫被拍到，妻子李湘都沒回應，只在18日下午分享家裡新來一隻狗狗的影片，但同時有網友發現，王岳倫和李湘共同擁有的3間公司，目前都是已註銷的狀態，猜測夫妻倆是否已經準備離婚。

王岳倫被拍到和女子舉止親密的照片後，2天前才貼出道歉聲明，「對於我昨晚上和朋友聚會醉酒後失態和不檢點的行為，我深感懊悔！給我的家庭造成了很大的傷害！在此我深深的自責和反省！希望能得到家人的原諒…也向公眾真誠地道歉！同時我也決定戒酒，立此為證！」這次再被爆第二波照片，不少網友好奇接下來會如何發展。

(中時新聞網)