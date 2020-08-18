高雄市長補選日前由民進黨陳其邁大勝，有網友發起「割麥行動」要罷免他，並準備用當初外界監督韓國瑜的方式監督陳其邁。陳其邁先是回應尊重各方意見，並表示他不打麻將、不喝酒，監督起來會比較辛苦，似乎在暗酸韓國瑜，而陳其邁此言也引起韓粉不滿，質疑打麻將、喝酒有犯法嗎？

陳其邁才勝選，未料已經有網友「超前部署」發起「割麥子行動」，組織社團要號召罷免陳其邁，甚至還表示要用嚴格的標準來監督陳其邁。

綜合媒體報導，陳其邁17日在謝票行程中，被問到「割麥社團」要比照當初監督韓國瑜的模式來監督他時，他先是回應自己每天都很早起，而且也不打麻將、不喝酒，並開玩笑說，要監督他的人要有心理準備，可能會比較辛苦。

不過，陳其邁的言論卻被韓粉認為是意有所指在酸韓國瑜，韓粉們也十分不滿的在臉書上回嗆，「陳其邁你說你不喝酒不打麻將，好棒棒；但，怎麼不說你不貪污咧」、「我真的很納悶的是，我們法律不認可的是喝酒，打麻將還是貪污 」、「抽煙，喝酒，打麻將是被打入19層地獄嗎？全臺多少人要被打入了」、「喝酒打麻將就犯法嗎」。

(中時新聞網)