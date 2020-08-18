櫃買中心今（18）日表示，興櫃公司應申報109年第2季財務報告家數為247家（不含3家銀行、證券及保險公司），皆已於8月14日完成公告申報作業。

統計247家興櫃公司109年上半年度整體營收總計1,610億元，較108年同期減少123億元，減幅7.12％，整體營收雖因受新冠疫情影響而衰退，惟仍有表現不錯的產業，如電子商務業及電子通路業之營收及獲利均較去年同期成長超過20％，於各類股族群中表現亮眼，且有78家興櫃公司（約31.57％）上半年獲利較去年同期成長。

每股盈餘（EPS）方面，上半年度EPS超過5元以上的公司有5家；2元以上未達5元的公司有24家，合計29家公司EPS超過2元；另興櫃公司109年上半年度獲利公司家數有134家，占整體興櫃公司54.25％，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。

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