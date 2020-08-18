（基隆港務分公司新任總經理高傳凱。圖／業者提供）

去年10月1日南方澳斷橋事件有48名相關官員遭懲處，包括5名董座與3名老總，其中台灣港務公司基隆港務分公司總經理劉詩宗也在名單之內，港務公司18日發布人事命令，劉詩宗調任總公司高級研究委員，在台北辦事處辦公，遺缺由花蓮港務分公司總經理高傳凱接掌，基隆港務長陳榮聰升任助理副總經理，兼管花蓮港。

港務公司董事長李賢義指出，陳榮聰遺缺由高雄港港務長宋益進接任，宋益進是基隆人，已在高雄歷練一年多，讓他回到基隆，台中港務長蘇建榮是高雄人，由他接高港港務長，高級研究員林春福則接任台中港務長，基隆港主任秘書林建明與該港高級研究員陳世鴻職務互調。

李賢義透露，港公司未來兩年有多位高階主管都將屆齡退休，基隆分公司副總經理林素如是明年3月，劉詩宗、業務副總鍾英鳳與執行副總兼高雄分公司總經理張國明、台中港主任秘書王國瑛等是後年上半年退休，公司必須加速培養接班人，以避免斷層。

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