何林美(右)在長照據點找回笑容，讓兒子(中)更放心。（陳淑娥攝）

長照據點長輩展現學習太鼓成果。（陳淑娥攝）

慈濟基金會成立第二個日照中心，18日在慈濟清水靜思堂開幕，同時發表「電子聯絡簿」app應用程式，透過專用手機軟體E化守護升級，為散居各地家人建構關懷橋樑，隨時隨地了解長輩活動與健康情形。

「清水日照中心」在慈濟清水靜思堂開幕，靜思精舍法師親自蒞臨開幕儀式，台中市議會副議長顏莉敏、立委楊瓊瓔及台中市衛生局副局長陳南松等人均到場祝福。

81歲的何林美5年前喪夫，走不出來，到慈濟長照據點接受服務，才揮別憂鬱，他的兒子看到媽媽重拾笑容，終於放下心中重擔。林碧玉指出，長輩生活化照顧最重要，應用復健技巧，促進肌耐力，心靈上最重要的是學習證嚴法師的法，讓長輩心中有愛，也有未來生命的價值與依歸對象。

開幕儀式鄭重發表首次運用在慈濟長照機構「電子聯絡簿」app，慈濟基金會長照推展中心副召集人莊淑婷表示，「電子聯絡簿」每日更新長輩相關飲食、午睡、活動及心跳、血壓等健康指數，不只方便記錄，更利於長期統計，歸納出整體變化，所有子女不論散居何處都可以下載加入，共同關心長輩健康，讓老人家得到即時問候。

莊淑婷說，除了「電子聯絡簿」app，「清水日照中心」各項課程設計基於預防重於治療理念，除了以慈濟人文涵養長者大愛情懷，結合四季節氣及地方產業特色，貼近老人家生命軌跡，讓他們遠離失智；還安排園藝種植蔬菜活動，透過動手參與活絡筋骨，重拾田園樂趣。

(中時 )