世界衛生組織（WHO）18日表示，新冠肺炎疫情似乎已進入新階段，現在病毒主要是由20、30、40歲的族群散布，由於這些人多半不知自己受到感染，恐怕讓病毒擴散，對抵抗力較弱的人造成風險。

本月世衛官員指出，全球年輕人感染比率增加，對於人口稠密、衛生服務較差地區的長者與病患等，抵抗力低弱的族群將帶來一定的危險。

世衛組織西太平洋區域主任葛西健（Takeshi Kasai）在虛擬簡報會上表示「疫情正在改變， 20、30、40歲族群日漸助長疫情蔓延，然而有許多人不知道他們被感染，這使得擴散給抵抗力較弱者的風險變高」。

近來疫情似獲控制的國家也再度傳出疫情死灰復燃，包括先前已有3個月未傳出本土病例的越南。葛西健表示，「目前觀察到的不只是疫情捲土重來，我們研判這是亞太疫情進入新階段的跡象。」

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(中時新聞網)