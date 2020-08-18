中央流行疫情指揮官陳時中認為台灣不用普篩的原因，是因為台灣人習慣上醫院看病，透過醫療一流的第一線人員做篩檢，能做好這道防護，看醫生比篩檢便宜很多。此話一出，立刻引起外界反彈，國民黨立法委員洪孟楷則批，「這樣話語絕對是大失言，或者是他有可能是吐真言。」

洪孟楷在政論節目「少康戰情室」中直言，重點在於說陳時中講出來不普篩的結果，原來是因為台灣的健保比較便宜，所以大家有一點小小症狀，都要去看醫生，這不就是把第一線醫護人員曝露在風險裡面，若是普篩，可以完全用防護衣面對可能得到疫情者，沒有的話，今天就是面對不同風險者...。

洪孟楷透露， 陳時中這樣話語出來，民意代表粉絲專頁馬上就收到醫護人員訊息，希望他們質詢要質疑，「為何衛福部長講出這樣的話？」

洪孟楷也說，現在疫情好像又慢慢嚴峻，可是自己在參加地方活動時，標準是兩套，要嘛希望大家都戴、要嘛都不戴，那到底6月7日後的防疫新生活，到底現實狀況是什麼，拜託部長告訴我們。

(中時新聞網)