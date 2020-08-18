中共總書記習近平18日赴安徽視察水災。(取自新華網)

大陸長江水災持續月餘，中共總書記習近平18日首次赴災區考察。新華社報導，習近平赴安徽調研水壩及慰問受災群眾。在習公開亮相後，也意味著每年的北戴河會議已經結束。

新華社報導，習近平18日赴安徽考察調研。當天下午他先後來到阜陽市阜南縣王家壩閘、紅亮箱包有限公司、蒙窪蓄洪區曹集鎮利民村西田坡莊台，察看淮河水情，走進田間地頭，瞭解當地防汛救災和災後恢復生產等情況，看望慰問受災群眾。

在習公開活動的前一天，中共政治局常委李克強17日主持國務院常務會議、中共政治局常委王滬寧17日出席「中華全國青年聯合會」及「中華全國學生聯合會」，多位領導人陸續公開現身，也代表今年的北戴河會議已經結束。

從8月1到16日，7位中共中央政治局常委便一同在官媒上銷聲匿跡，期間僅中國全國人大常委會委員長栗戰書，8日在北京出席全國人大常委會第21次會議。

(旺報 )