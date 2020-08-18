中央流行疫情指揮中心17日公布一名境外移入新冠肺炎確診案例（案485），為自美返台的10多歲少年。卻被重症醫師陳志金點出，該少年無症狀還在檢疫期間內，卻被地方衛生局要求採檢，動機並不尋常。今（18日）指揮中心表示，指揮官陳時中已下令交由政風單位對彰化衛生局進行調查採檢原因。不少網友質疑，地方政府幫忙篩檢到陽性不感謝就算了，竟還下令政風調查。酸說是「解決提出問題的人？」

在17日指揮中心宣布案485自每境外移入後，奇美重症醫師陳志金質疑，指揮中心現行政策，即使檢疫期滿14天也不會檢驗PCR，且有症狀才會採檢。為何地方衛生單位會在檢疫第11天去檢驗PCR呢？對此，莊人祥回應，會再向地方衛生局了解，且當日指揮官陳時中就請政風單位針對衛生局正式調查。莊人祥強調，政風處這次主要要釐清2點，一個是為何要採檢其次是，還有多少人也採檢。

據了解，採檢該少年的單位為彰化衛生局，而彰化縣衛生局長葉彥伯對此表示「尊重指揮中心，一切靜待調查。」不過網友卻質疑，衛福部為何要派出政風單位調查？PTT網友指出，「不太懂這是要查什麼？」、「笑死我了，查到新冠肺炎應該表揚吧，結果要查水表」、「不解人家抓到漏網之魚，應該要記嘉獎才對，怎用政風調查？」認為抓到無症狀是好事，指揮中心卻像在調查篩檢動機，網友直呼「指揮中心，這是要大家以後『不要積極採檢』的意思？」

對於派出政風單位調查的舉動，不免讓民眾感到反感，網友表示「這就已經證明了制度有漏洞 」、「沒症狀採檢，所以政風單位要查衛生局？我有看錯嗎？ 」更酸這舉動更被看破手腳，「中央驗不到地方政府就驗到了，現在解決發現問題的人」、「不先解決漏洞、減少漏洞，先解決發現漏洞的人？」、「解決提出問題的人，厲害了時鐘」。

莊人祥表示，政風處平常的工作是協調警察、調查有關廉能、送禮等督導事項。全國政風一體，因此可以調查地方衛生局。這次調查最快一周內結果會出爐。

(中時新聞網)