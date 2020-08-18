電商龍頭亞馬遜（Amazon）自5月起大幅提高廣告支出，有別於疫情初期刪減廣告預算以防止訂單爆量狀況，顯示亞馬遜供應鏈擺脫疫情衝擊並趨於穩定。

廣告銷售情報公司MediaRadar數據顯示，自5月份以來，亞馬遜在核心零售業務的廣告支出年增70％，這些業務包括亞馬遜網站平台、Amazon Prime會員與全食超市等。

市調機構Kantar與AdAge DataCenter指出，亞馬遜在各方面業務的廣告預算都出現成長，5月廣告支出約1.44億美元，雖不如1月疫情爆發前的1.92億美元，但高於4月時的1.01億美元。

新冠肺炎防疫3月期間，亞馬遜業績爆增，訂單數量多到消化不完，促此他們減少在谷歌搜索引擎刊登廣告，並希望消費者不要過度採買「非必要」產品，藉此紓解這段時間倉儲與運送的龐大壓力 。

研究機構Pivotal Research分析師萊文（Michael Levine）表示：「亞馬遜先是削減廣告支出，如今大幅恢復，這背後意味的是，他們的倉儲能力已提升。」

(工商 )