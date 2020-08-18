（嘉義縣長翁章梁（左4）與凱勝綠能董事長陳怡仁（左5）等人，18日親自參加凱勝嘉義新廠落成剪綵儀式。圖／劉朱松）

台灣電動公車領導品牌凱勝綠能，共砸下逾5億元，在嘉義馬稠後產業園區購入萬坪土地，並興建嘉義新廠，第一期廠房與研發測試設備，18日正式落成啟用，成為台灣電動車產業最大產研基地。凱勝董事長陳怡仁表示，未來除建構台灣電動車國家隊外，也有計畫將電動巴士外銷東南亞國家，藉以擴大公司營運規模。

陳怡仁指出，嘉義新廠第一期廠房，以生產第二代全新K9DA電動低地板公車整車或底盤為主，短期年產能350輛以上，長期高峰期年產能約650輛。未來公司還打算配合政府的新南向政策，並與當地業者合作，將電動巴士外銷至東南亞國家。

陳怡仁透露，2013年苗栗客運採購2輛凱勝電動公車開始營運後，平均日行駛200公里以上的續航力及近99％的妥善率，並低於柴油車燃油成本近70％。短短數年內，包括北市、新北、桃園、苗栗、台中、雲林、嘉義、高雄及花蓮等地，均可看到凱勝電動公車服務的身影，並躍居國內單一車款銷售冠軍。

據了解，凱勝在台灣低地板電動巴士市占率約33％。為深耕台灣，陳怡仁透露，凱勝會與包括鋁合金、電機及電池相關技術廠商配合，並與產官學進行科專研究，協助國內廠商進入電動車供應鏈。

陳怡仁強調，6年多來，凱勝的電動公車營運里程，累積行駛里程數達2,500萬公里，相當於繞台灣2萬多圈，減碳6萬噸，相當於約150座北市大安森林公園一年的碳吸附量，顯示出凱勝電動公車優異的性能與高妥善率。

凱勝嘉義新廠，採用目前國內唯一且為國際最先進的鋁合金模組車身技術產線，第一期工程為綠能車輛產業基地，除電動公車研發生產外，更整合未來各式商用車生產需求；甚至符合國家年度總體汰換量所需的各款電動公車、底盤及商用輕重卡車。至於嘉義新廠二期工程計畫，凱勝將視日後產能與需求再行建廠，且有「廠辦合一」的規劃。

與會的嘉義縣長翁章梁表示，馬稠後產業園區是嘉義縣府自力開發的工業區，引進三低一高（低污染、低耗能、低耗水、高價值）產業，廠商建廠生產後，就能為嘉義帶來就業人口、商機與經濟繁榮。

交通部已宣布要投入300億元，帶動整體電動巴士發展，2030年前全力推動電動巴士，除了市區公車電動化外，包括偏鄉客運、高速公路客運全部都要電動化，估計未來3年的總需求量為850輛。政府期望全力推動2030年公車電動化，透過電動公車在地化，打造全新電動車產業國家隊。

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