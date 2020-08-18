輝達（Nvidia）在公布會計年度第二季（5至7月）財報前夕，創下市值里程碑。市場看好輝達該季業績，且分析師上修輝達目標價，帶動18日股價勁升，讓輝達市值首度跨越3,000億美元大關。

輝達18日股價收高6.7％，報493.48美元，一舉將市值推升至3,034.9億美元，穩坐美國最大晶片公司寶座。輝達在7月市值首度超越勁敵英特爾。

輝達股票近年漲勢凌厲，2020年迄今累計狂飆110％，同期英特爾股價下跌18％。英特爾7奈米製程發現缺陷，新一代晶片至少要到2022年稍晚才會推出，使得近來股價承受壓力。

英特爾的市值曾在2000年11月網路泡沫時期登上3,000億美元，但目前僅2,081億美元。

2020年輝達股價表現遠遠超越大盤，費半指數同期上漲20％，那斯達克指數揚升24％，標普500指數漲幅近5％。

華爾街看好輝達前景，上修輝達目標價。Oppenheimer分析師薛佛（Rick Schafer）將目標價由400美元上修至500美元，而Susquehanna分析師羅蘭（Christopher Rolland）將目標價由40美元上調至540美元。

羅蘭在報告中指出，輝達數據中心和遊戲業務持續受惠於居家防疫訂單，第二季業績預料表現強勁，而第三季業績可望受到新一代Ampere繪圖晶片提振。

根據Refinitiv統計，分析師預估輝達第二季營收將年增42％，至36.5億美元，每股盈餘達1.97美元。

41位追蹤輝達的分析師平均目標價為415美元，約較輝達目前股價低了16％。

(工商 )