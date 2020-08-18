美國一名31 歲女子，因為罹患特殊疾病，身體無法儲存脂肪，身高158公分的她，體重僅27公斤，也因為長相特殊，曾在網路上被戲稱為「全世界最醜女子」，而最近社群媒體流行「視訊惡作劇（#facetimeprank）」的遊戲，她的照片被家長用來嚇唬小孩，讓這名女子內心非常受傷。

來自美國德州的麗茲（Lizzie Velasquez），身上幾乎沒有脂肪，體脂肪將近「零」，平時為了維持身體能量，必須每20分鐘就進食，疾病也讓她容易感到疲倦、頭暈，還有外貌看起來顯得蒼老，甚至引發其他疾病，瘦削的體型、特殊外貌，讓麗茲求學時期遭到霸凌，15歲時甚至有媒體用「全世界最醜女子」稱呼她。

但部分家長，卻因為參與視訊惡作劇的遊戲，將她的照片拿來嚇唬小孩，騙他們說麗茲是開學後的新老師，麗茲在影片表示「拜託別再這樣做了」！她說很多人只是為了要得到讚數，這些行為一點也不好笑，「如果你是家裡有小孩的成年人，拜託不要教導他們去害怕、排斥這些與他們長得不同的人，他們真正要學的應該是如何對他人有同理心，而這些教育都應該從家庭教育做起，請記住我們同樣為人，一樣會受傷，請停止荒謬風潮」。

麗茲罹患的這種罕見疾病，全球僅2起相似病例，且因為病例太特殊，連醫學界也尚未替怪病命名，醫生認為麗茲可以繼續生存，算是一種奇蹟，樂觀面對病魔的麗茲，不但努力完成大學學業，同時將過去的經歷寫成《成長的美麗》一書，敘述罹患怪病心境、及校園霸凌的過去。

(中時新聞網)