勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將於22、23日在新光三越台南新天地舉辦大型就業博覽會，集結75家廠商，共釋出逾7800個工作機會，同時也是南部最大場徵才博覽會，其中雲嘉南區在地工作機會破9成，另有超過6成5的職缺待遇30K起跳，還有廠商開出最高150K的優渥薪資。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，此次就博會是分署首次與台南大型百貨公司合作，並將就博會拉長連辦2天，22日將以科技業徵才為主，23日徵才則是以傳產、批發零售業廠商為大宗。

劉邦棟指出，這次參與徵才的廠商超過8成為轄區500大企業，在業界享有高知名度，包括台積電、聯電、群創光電、恒大公司、南光化學製藥、奇美食品、宏遠興業、大成長城、家樂福、全聯、統一超商、漢來美食、晶英酒店等75家廠商，共開出7820個工作機會。

而在職缺部分，劉邦棟強調，大部分是雲嘉南區的在地工作機會，且有將近5100個職缺薪資3萬元起跳，其中更有健身工廠、直得科技分別開出最高150K及100K要找有經驗的私人教練與業務工程師，而潤弘精密工程、新鈺生技、艾夏實業與兆赫電子等，也都提供破50K的工程師或主管職缺搶人才，歡迎民眾回鄉工作。

此外，為鼓勵青年朋友積極尋職，勞動部針對今年應屆畢業生也推出「青年就業獎勵計畫」，只要在今年9月底前受僱且穩定就業3個月，就可領取就業獎勵2萬元，若持續受僱同一雇主達6個月，再加發1萬元獎勵金，每人最高可領3萬元，劉邦棟也呼籲今年畢業的青年要把握這次徵才機會，讓自己就業又加薪。

當日現場除徵才活動外，也特別規畫4大專區，分別是可讓民眾實地了解產業趨勢的「產業展示區」，將邀請Gogoro、瓜瓜園企業、蘭都觀光工廠及健身工廠4家企業，現場打造實作及產品展示；「職訓成果展示區」則展示雷射雕刻小物、轉印布包、在地點心與創意伴手禮等學員作品；「青年職涯專區」則提供青年專業職業適性測驗；還有可體驗中高齡與身心障礙者輔具的「友善諮詢及職務再設計專區」。

本次就博會也導入「無紙化數位徵才」，求職民眾只須在線上先行完成履歷資料填寫，並取得報名序號就可現場與廠商面試；當日現場也有人資顧問幫忙履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢與韓式證件照拍攝服務，還有多元農特產品展售試吃及手工DIY體驗活動，主辦單位也貼心提供台南火車站到會場接駁車服務，亦提醒民眾務必戴上口罩入場，詳細內容可上活動官網https：／／2020yctjobs.weebly.com／查詢。

(中時 )