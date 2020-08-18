金管會主委黃天牧上任後，將永續金融做為重要的政策之一；黃天牧今親自發布「綠色金融行動方案2.0」，期望透過金融機制，引導企業與投資人重視環境、社會與公司治理，促成投資、產業追求永續發展的良性循環；黃天牧表示，「綠色金融行動方案2.0」是要把基礎架構建立好，訂定遊戲規則，台灣要能與世界各國並駕齊驅。

黃天牧解釋，全球都在訂綠色金融的定義，大家所言的漂綠（Green Wash）可能只是個現象。台灣若能統一定義、有共同遊戲規則，將來在國際比較上，比較容易得到大家的肯定與認識。

黃天牧自520上任後，提出3個月內推出「六大金融興利方案」，今公布的「綠色金融行動方案2.0」就是其中一個興利方案。

金管會表示，「綠色金融行動方案2.0」是運用金融市場的力量，引導企業、社會，大家一起重視永續的ESG，透過跨部會合作、資料共享、公私協力、鼓勵及誘因來達成目標。

過去2年多來，在金管會與相關部會協力合作推動下，業已達成相關成效，包括協助綠能業者取得營業發展所需資金、發展綠色債券市場及培育綠色金融人才等。

金管會表示，永續發展係當前全球及我國重視的核心價值，而金融機構集結社會大眾資金加以管理及投資運用，例如從事授信及投資，不僅掌握之資產規模龐大、並扮演分配社會資源之角色，係引導整體社會重視永續發展的關鍵力量。

(中時 )