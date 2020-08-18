資深媒體人趙少康今（18）日表示，川普本身並沒有那麼討厭大陸，但旁邊的人很多極右派，不過要恢復與台灣邦交也不容易，所以在邊緣遊走。

趙少康今日在Yahoo TV 《鄉民來衝康》政論節目中表示，據說川普本身並沒有那麼討厭大陸，但是選舉策士跟他講說，一定要批評大陸才有票，絕對不能鬆口，所以逼川普一定要如此。

趙少康說，川普身邊很多極右派，很怕川普落選，希望在川普落選之前，讓木已成舟。紐約時報指出，美國與台灣除了沒有正式承認主權之外，美國對台灣做的事情，大概所有主權國家都做了，可以做的都做了，非常積極，要買甚麼武器都賣，要得通通給。

至於會不會真的恢復邦交？趙少康分析，這不容易，這等於和大陸全面斷交、全面翻臉，美國大概也承受不了，所以不會恢復邦交，只會在邊緣上遊走。

另外，F35賣不賣給台灣？林郁方則分析，F35要買得排隊排很長，且美國與中共還是有默契，有紅線，不會超過底線。賣F35就像美國不會跟中華民國恢復邦交一樣，與台灣建交，大陸絕對和美國斷交一樣，鬥破了美國也不願意。

尹乃菁則認為，全球許多國家的政策也在等11月3日美國總統選舉結果之後再說。

(中時新聞網)