基隆老大公、三姓公燈火通明，呼籲民眾「戴口罩」參加祭典，圖為三姓公廟。（吳康瑋攝）

基隆老大公、三姓公燈火通明，呼籲民眾「戴口罩」參加祭典，圖為開基老大公廟。（吳康瑋攝）

2020庚子鷄籠中元祭活動即將於今晚開跑，基隆市長林右昌於11點將帶團隊到基隆獅球路上的三姓公廟參加開龕儀式，並宣佈長達一個月的中元普渡祭祀儀式正式開跑，另外於在晚上11點30分於開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式。今年因應新冠肺炎疫情，相關祭典科儀將會進行適當人流管制，基隆市文化局請參與民眾記得配戴口罩並保持社交距離。

8月19日於開基老大公廟展開的開龕門儀式，文化局長陳靜萍指出，為了防疫，宮廟四周將會進行人流管制，管制進出祭典的宗親會及民眾人數。此外，往年農曆7月14日（國曆9月1日）晚上的放水燈遊行表演，今年因遊行形式變更，調整於8月30日主普壇開燈放彩時段演出。

陳靜萍表示，今年安排了「嘻哈中元」的主題演出，由跨年齡、跨音樂及跨族群融合的嘻哈劇團表演，以全新創作來演繹中元祭之族群融合意涵。活動將於6點開始，同時線上也會同步進行直播，晚間7點開燈放彩及施放煙火，主題演出則於7點30分開始進行，現場參與的民眾一樣需配戴口罩。

另外，9月1日放水燈遊行改為「車隊繞境祈福」，不邀請表演隊伍參與、不設觀賞台、觀眾席與不進行市區封街管制。9月17日關龕門則一樣會進行人流管制，市府亦會開放直播供民眾一同線上參與，不出門也能在家觀賞到科儀全程轉播。

文化局長陳靜萍表示，今年雖然活動期間需要戴上口罩、保持距離維持防疫，但同時我們依然保持熱情與敬畏的心，科儀不打折，持續傳承超過百年的宗教民俗傳統，希望全球一起挺過疫情也讓我們在老大公庇蔭下，安穩大家的生活。邀請大家在雞籠中元祭期間，一起前來基隆，感受傳承166年的無形文化資產魅力。

(中時 )