經濟部沒跟台電溝通就修法新增，「政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素」，導致「國內電力供應預期發生嚴重不足時」，中央可以啟動緊急限電。對此新黨籍台北市議員侯漢廷質疑，說好的綠能呢？用愛發電呢？他更指出，信奉台獨可以是理念；信奉反核可以是理念，但若在台灣同時具備二者—要嘛是智障要嘛是騙子。

經濟部官員還說，「若因疫情導致天然氣等發電原料無法順利進口，將嚴重影響發電量，就有可能啟動緊急限制用電管制措施。」

對此侯漢廷質疑，緊急狀況天然氣無法進口這種常識，民進黨現在才知道嗎？想要台獨卻不了解戰爭風險，但遇戰事，天然氣進不來，台灣大缺電，再限電也沒電，還打個屁啊？

侯漢廷痛批民進黨為了政治利益廢核，把專家學者批成中共同路人，最後限電了，民進黨高官一樣養尊處優享受能源之便，只有人民限電！沒有核電，安全斷線，口號愛台，實則害台！

(中時 )