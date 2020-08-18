彰化縣衛生局15日主動針對長期住在美國、獨自返台探親，在彰化縣進行居家檢疫的無症狀少年採檢，17日確診感染新冠肺炎，卻意外傳出中央要政風單位調查，彰化縣藍、綠立委獲悉後，同聲力挺地方作為沒有錯，更對中央的作法大表不解，痛批簡直是小題大作。

根據指揮中心現行規定，台灣核酸篩檢開放部分民眾，一定條件下自費篩檢，針對居家檢疫民眾若有不適狀況，授權地方主管機關經評估有需要後可公費篩檢。疫情指揮中心訂定相關規定，公費核酸篩檢有一定要件，換句話說，居家檢疫對象若無症狀，不可以公費篩檢，因此交由政風單位釐清。

對此，國民黨籍立委謝衣鳳說，彰化縣衛生局主動發現無症狀感染者，卻反遭鎖定調查，根本是中央鴕鳥心態，現在疫情說明不夠公開透明，加上沒有普篩，社區當中是否存在無症狀感染者，是大眾亟欲知道的問題，彰化縣主動揪出無症狀確診者，表示他們更謹慎、仔細，更照顧彰化縣民，中央應該尊重縣市衛生局長，有一定的權責、自主判斷力。

民進黨籍立委陳素月則說，地方這麼做並沒有錯，顯示出彰化縣衛生局面對防疫的嚴謹態度，雖然防疫還是以中央流行指揮中心為最高指揮單位，地方、中央不同步，可以好好溝通檢討、再調整，但不需要出動政風調查，事情沒有那麼嚴重，讓國人心安最重要。

立委黃秀芳也對中央作法感到不解，強調台灣防疫做得很好，她尊重指揮中心的專業判斷，但任為這當下沒必要急著究責；畢竟當初國內發生第一起白牌車司機確診死亡個案，要歸功彰化衛生局妥善疫調、控制疫情，衛生局這次主動對無症狀的居家檢疫者採檢、而且確診，卻反而需面臨政風調查，不太合情理，或許彰化與中央作法有相牴觸、或採檢流程是否有瑕疵，才出動政風釐清。

(中時 )