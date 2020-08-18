以色列總理納坦亞胡表示，儘管努力與海灣國家建立正常關係，但以色列仍反對美國向阿拉伯聯合大公國出售F-35戰機，因為以色列需要保持在該地區的軍事優勢，對此美國駐耶路撒冷大使館和阿聯政府尚未回應。

路透社報導，根據幾十年前的諒解備忘錄，華盛頓會傾向避免可能削弱以色列的「質量軍事優勢」（qualitative military edge ,QME），也就是不會提供對以色列有威脅的阿拉伯國家更好的軍備，這適用於F-35。

納坦亞胡的辦公室說：「在關於阿聯正常化交易的談判中，，以色列沒有改變其一貫立場，反對向中東任何國家出售可能破壞軍事平衡的武器和國防技術。」

以色列能源部長尤瓦爾·史丹尼茲（Yuval Steinitz）指出，過去的美國政府「違反了我們的意願」，向阿聯出售了比以色列更先進的F-16戰機，也曾向沙烏地阿拉伯出售F-15戰機。另外，以色列也反對卡達購買F-15QA，科威特購買F/A-18E。

以色列與阿聯的國旗。(圖/美聯社)

不過，史丹尼茲也對公共廣播電台說，就算是華盛頓真旳向阿聯出售F-35飛機，也不一定會對以色列構成危險，因為兩國之間的距離頗遠，不空中加油無法抵達。

(中時新聞網)