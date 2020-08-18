北市府市政顧問謝明珠（左）被市長柯文哲（右）徵詢延攬任職市長室主任。（摘自謝明珠臉書／張穎齊台北傳真）

北市府市政顧問謝明珠（左）與台北市長柯文哲媽媽何瑞英（中）、柯爸柯承發（右）交情甚篤。（摘自謝明珠臉書／張穎齊台北傳真）

北市府市政顧問謝明珠身兼總統府司改委員，傳出9月將任職市長室主任。（摘自謝明珠臉書／張穎齊台北傳真）

柯市府人事再傳異動，周榆修7月中轉任社會局長後，市長室主任懸缺至今，如今傳出立委蔡壁如好友、市政顧問謝明珠，9月將接掌市長室主任。謝明珠未否認，坦言市長柯文哲有徵詢過她，她也參與了幾次市政會議，會把民間企業的聲音帶進市府。柯首位市長室主任、立委蔡壁如直言，她們是多年好友，謝是很好的人選，積極認真又理性。

現年60歲的謝明珠才貌具佳、保養得宜，歷任成員企業創辦人、東京日本語文學校副校長、台日經貿文化交流協會理事等職，2013年因參與洪仲丘事件遊行，聽到柯的演講深受感動，便邀請柯到扶輪社演講，就此結識，柯2014、2018年市長選舉，謝都從中幫忙，擔任過柯文哲女性後援會總會長，2017年還因出書，被總統府延攬為司法改革委員。

謝明珠接受本報記者訪問表示，她是出身企業界、產業界，一直默默做公益、不想被注意，所以她只有在柯競選時會出來當志工幫忙，選完後她就退出、沒想蹭柯的聲量，而她與許多民進黨人士一樣2014年開始幫柯，但周遭人都轉為柯黑後，她則仍支持柯，發現柯被冠上太多莫須有罪名，柯就檢討自己是否沒聽到民間企業的聲音，因此找上她。

「擔心民間聲音都進不了市長室！」謝明珠直言，外面黑柯傳言那麼多，她之前有不滿都會line柯，但柯經常已讀不回，不過柯近期突然邀她，並說「若真的那麼多問題，就來參加市政會議！」於是她便參與了幾次，發現確實很多好的台北市政都被冤枉、行銷不出去。

謝明珠認為，文化可改變台北，進而可影響台灣，原本她是不希望國民黨長期在北市執政，後來發現柯很認真看待產業，處理許多改革，而柯也認為她能思考許多他想不到的面，就問她要不要來，「不過我在思考上，還要有一段距離！」並強調是柯來徵詢，非蔡壁如推薦，但和蔡也是好友。

府內人士透露，謝擔任多年無給職市政顧問，雖過去與綠營互動較多，但2次選舉都持續幫柯，與蔡壁如交情不錯；至於下波人事異動除了市長室主任，社會局副局長也會一併宣布上任，副局長人選也已確定，是市府體系的人士。

「明珠姐是很好的人選！」蔡壁如表示，她們認識很多年，謝在柯2次選市長，都幫忙安排婦女團體聚會，她當市長室主任時，謝是觀傳局評議委員，後來謝在當司改委員還邀她到立院前靜坐抗議，是位很積極、認真、理性的女性，學經歷都好，她不曉得這個人事異動，自己以前雖被稱為北市府的血滴子、地下市長，但目前並不會回北市府管事。

對於民眾黨高雄市長補選敗選究責，蔡壁如說，她已辭去民眾黨組織部主任，17日晚間還和吳益政一起去見柯，她和柯說，會由擔任競選總幹事的她來承擔，現在她不會管北市府、黨務，就專心做好立委。至於也有傳言究責民眾黨高屏區負責人、立委張其祿，蔡則霸氣說：「可一起承擔，但因我是總幹事，後果我來擔！」

(中時 )