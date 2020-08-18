金髮妞的媽媽表示，金髮妞還有2名幼小孩子要扶養，卻被歹人荼毒致死，憤怒的表示絕對要給犯人好看。(取自郵報新聞)

在美國的德州發生一起離奇死亡案件，1名23歲的金髮妞日前獨自1人到墨西哥尋找男朋友後，便迅速的離奇失蹤，隔天一早她的家人驚覺怎麼沒回來，便趕緊報警處理。隔天白日時，員警在一處荒郊野外處，發現此名金髮妞的屍體，但是嘴巴上的牙齒早已被拔光，她的頭皮整個被慘忍的掀起成1塊，目前美國FBI也已著手介入調查當中。

據郵報指出，這名居住在布朗斯維爾市（Brownsville）的金髮妞，是2名小孩的媽媽，她在8月9日時告知家人，要前往墨西哥的邊境城市馬塔莫與男友約會，並會在榜晚時回家，不料隔天一早仍不見金髮妞的蹤跡，電話打了數十通都沒有回覆，便立即報警處理。警方在3天後，於一處荒郊野外尋獲金髮妞的屍體，但她的身體滿師遍體鱗傷，推測生前曾被慘遭凌虐毒打，因為金髮妞嘴裡的牙齒已被拔光，頭皮也嚴重的整個脫離，經鑑識單位推斷是被金髮妞身旁的一塊石頭重創身亡。

在得知金髮妞的死訊後，她的媽媽徹底崩塊大哭，她表示金髮妞還這麼年輕，甚至還有2名幼小孩子要扶養，卻被歹人荼毒致死，憤怒的表示絕對要給犯人好看。目前美國FBI正全力調查釐清中，期盼能盡快將兇手繩之以法。

(中時新聞網)