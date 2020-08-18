國內一名自美國返台的10多歲少年確診新冠肺炎，但依據規定，該名少年沒有症狀，明明不需採檢，卻被地方衛生局要求採檢，今日指揮中心表示，指揮官陳時中已下令政風單位調查。對此，國民黨台北市議員徐弘庭表示，這樣做是在打擊第一線的士氣，還會讓大家會覺得以後不要驗就沒事了。

徐弘庭在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，現在我國在疫情上要面對兩大挑戰，一是當全世界疫情仍在升高的時候，如果疫苗跟要沒有出來，台灣等於是溫室裡的花朵，那接下來要怎麼去應對明年的挑戰；二是時序進入秋冬，疫情可能二次復發的時候，管理面到底有那些地方要加強。

徐弘庭指出，過去說料敵寧可從嚴不能從寬，現在除了要鼓勵疫苗研發，還要針對出現從我國出去到別的國家確診的情況，考慮是否要重新定位現在的狀況？他建議入境普篩一定要做，居家隔離後要再二篩，在疫情沒有停止的趨勢裡面當然從嚴不是從寬。

徐弘庭強調，最近受到關注的案485 一個居家檢疫者在家10天居然會確診，這件事情是很嚴重的。但現在應該是利用經驗來強化管理，而不是要政風去查地方衛生局會什麼跳過這個流程，這樣其實是在打擊第一線的士氣，這樣有誰未來還敢說我寧願從嚴？大家一定會說我寧願從寬，以後所有的人就把頭埋在沙子裡，不要驗、驗不出來就沒事，也不會被政風調查。

徐弘廷還說，不要增加道德風險，是政府一個很重要的態度，管理加強很重要。

(中時新聞網)