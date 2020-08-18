Fire crews working to recover body at Scottsdale fitness center(影片源自Youtube)

這起詭異事件發生在美國亞利桑那州，一名員警在深夜在水上樂園附近巡邏時，突然聽到男子的求救聲，員警循著聲音找人，發現是從水上樂園裡的滑水道鋼管傳出來，但員警請求支援時，求救聲卻不見了，直到早上7點找到男子，已經變成一具屍體了。

這座位於斯科茨代爾（Scottsdale）的「埃爾多拉多水上及健身樂園」（Eldorado Aquatic & Fitness Center），日前一名員警在附近巡邏，聽到男子的求救聲，員警花了1個多小時找人，發現一名被困在滑水道鋼管裡的32歲男子，但沒多久男子的求救聲就消失。

由於男子被卡在奇怪的地方，讓救援行動更加困難，警消人員必須徹底拆除滑水道，才能將男子「拔出來」，警消大約花了5個多小時，一直到早上7點才將男子救出來，但已經明顯死亡，至於死因仍有待警方調查，水上遊樂園也緊急關閉。

令人不解的是，滑水道鋼管位置有一定的高度，男子要進入鋼管必須耗費一些心力才能到達，警方推測男子應該有什麼原因，才會在晚上翻越圍牆，闖入水上樂園，並「堅持」進入鋼管裡。

(中時新聞網)