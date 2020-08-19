彰化縣今年起共計有17家非營利幼兒園，新增的5處陸續於8、9月開學上課，因為有政府補助，家長每月只需繳交3500元月費、超平價，幾乎都已額滿。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

少子化成為國安危機，如何催生，讓年輕夫妻願意生養，是中央地方施政重點；因應公務員托育需求，行政院長蘇貞昌日前指示盡速增設教保設施，各部會都動起來，但公私幼兒園林立，家長實質需求仍須因地制宜考量，否則公家機關提供場所空間，最後找誰來就讀？誰來招生，又衍生新的難題。

根據中央統計，全台有4成公務員有托育需求，政府機構或學校裡已有29處設有教保設施或提供保母服務，預計再新增9處。國防部已經盤點出全台7縣市的8個營區，有一處8月1日就開學、財政部也已找到一處，預計在明年下半年完成前置作業委外；難怪法務部急著要所屬機關盡快盤點提報。

但是，以彰化縣來說，法務部所屬機關，除了彰化監獄位在偏僻的二林鎮鄉間，檢察署、調查站與看守所等所在地，均在人口密集的彰化市、員林市，現況早已公私立幼兒園林立。

尤其彰化縣政府近年配合中央政策，總計已開辦17家非營利幼兒園，準公共化幼兒園也已有85家。即便公務機關內部年輕公務員有托育需求，可就近收托的園所選擇繁多，若由公部門自辦委託非營利法人承辦，是否能順利招標就是一個問題，委外之後若要強制同仁送孩子就近入學，豈非本末倒置？

政府興辦準公托、準公幼和非營利幼兒園，減少年輕爸媽托育費用負擔，政策方向明確，中央要求各部會釋出合適空間確實出於美意，但以彰化縣現況，都會區早已飽和，招生不易，應避免與民爭利；若從偏鄉的閒置公有場地來思考，因年輕人外流同樣面臨沒有生源的問題，還是應配合地方政府教育專業通盤考量，因地制宜。

(中時 )