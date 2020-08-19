中央流行疫情指揮中心17日公布，一名自美返台的10多歲少年境外移入個案（案485）。但該少年入境進行居家檢疫才第11天，無症狀出現，卻被彰化縣衛生局要求採檢，也讓指揮中心指揮官陳時中下令政風單位進行調查，大動作也引起熱議。對此，台大公衛院長詹長權以及奇美重症醫師陳志金對此都各有看法，但2位專家都認為，中央地方應該進一步交流討論，好好溝通才是。

依目前中央政策，自境外返國民眾需要進行居家檢疫14天，隔離期間出現類似症狀會請地方衛生局進行新冠篩檢。不過案485在檢疫第11天就受到彰化衛生局的PCR篩檢。

奇美醫師陳志金今（18日）表示，前一天所提出的2個不尋常已有答案，案485是「被動」接受衛生局的提議後採檢，且這並不是「個案」，而是地方「常規」。陳志金指出，雖然還不知道確切CT值為多少，但個案為無症狀者，代表即使陽性，應也是弱陽性，不太有傳染能力。而彰化衛生局積極想抓出「無症狀感染者」的舉動，和中央明顯不同調。他認為「中央和地方衛生單位，是不是應該好好的溝通一下呢？」

而台大公衛院長詹長權則是讚賞彰化縣衛生局的防疫專業，稱有跟得上世界公共衛生主流。他認為，若所有縣市也能像彰化縣一樣積極檢測找出無症狀者，更可以防堵社區疫情擴張。同時指出，衛服部與其大張旗鼓下令政風單位去調查，不如用公衛專業去和彰化縣相互切磋，互相討論如何加強下一步無症狀患者的防範才是。

台灣面對第二波境外疫情，詹長權院長與陳志金醫師2位專家都建議，中央地方要好好「互相溝通」，才是共同防堵爆發社區疫情的硬道理。

(中時新聞網)