台中有1名渣男先是透過朋友引薦，與1名輟學國中妹認識，由於2人交談甚歡，女方進一步到渣男的住處小酌聊天，國中妹因不勝酒力，喝沒幾杯後就酒醉睡去，渣男見國中妹身材稚嫩姣好，竟趁人之危趁著熟睡之際侵犯國中妹，事後還續戰自家女友，竟把這些過程當作自己戰利品，錄製下來後到處給朋友欣賞觀看，全案已妨害性自主罪名，將渣男判處1年有期徒刑。

據了解，渣男因友人引薦而與輟學的國中妹相識，由於交談甚歡女方甚至獨自到渣男住處，一同共飲酒聊天，不料國中妹因不勝酒力睡去，渣男趁大好機會立即把國中妹的雙腿扳開，對她侵犯得程，事後竟然還繼續與女友2度床戰，渣男在對侵犯過程時，他還不要臉的拿起手機側錄，將自己侵犯的事情錄下，四處拿給友人觀看欣賞，直到國中妹身心受創接受輔導老師的開導後，整件事情才曝光，國中妹的爸爸氣炸了，立即向渣男提出告訴。

法院傳喚到案時，渣男辯稱並沒有侵犯過國中妹，只是在國中妹的面前與女友愛愛，還聲稱起床時，已見到女友和國中妹都是全身沒穿衣服。國中妹則反駁，全身脫光是渣男所為，要用腳強制將自己的雙腿掰開，強迫自己與他進行性關係，但渣男朋友卻出庭作證，但國中妹分明當時邊做邊喊著男方名字，完全沒有忍和不情願地樣子，法官在確認過影片後，確實有渣男有人說得事宜，但也是因一時私慾，要國中妹與自己發生關係，因此判處渣男妨害性自主罪名判處1年有期徒刑。

(中時新聞網)