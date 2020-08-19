彰化衛生局對於一名自美返台無症狀的10多歲本國籍少年進行採檢後確診新冠肺炎，卻遭疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風單位調查，不但台大公衛學院院長詹長權看不懂為何要這異樣做，前國民黨立委蔡正元也在臉書批評，跟政風有什麼關係？疫情指揮中心太囂掰了吧！

彰化縣衛生局積極篩檢，找出一位居家檢疫的無症狀感染者，中央疫情指揮中心竟然下令要政風單位調查彰化縣衛生局長，蔡正元18日晚間在臉書痛批，政風單位什麼時候管這種事？疫情指揮中心什麼時候有權力指揮政風單位？

蔡正元指出，疫情指揮中心一再拒絕普篩，有幾例離開台灣的人被外國篩出，這表示台灣有了防疫漏洞，彰化縣衛生局只是高警覺性，稍加擴大篩檢，疫情指揮中心就派出政風打壓。陳時中和疫情指揮中心會不會太囂掰了？

另外，台大公衛學院院長詹長權在臉書表示，衛福部不用公衛專業去和彰化縣相互切磋討論下一步的防疫怎麼加強「年輕且無症狀的感染者」的檢測和防治，卻大張旗鼓向外宣稱要用政風單位去查彰化縣為甚麼要去發現這個「年輕且無症狀的感染者」？他質疑，看不懂政府為甚麼這麼做？台灣怎麼了？很難過！

(中時新聞網)