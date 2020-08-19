以下三個星座狡猾過人，別想跟他耍手段、玩心機，一般人是很難玩得贏他們的！

▍1.雙子座

雙子座的人看起來都比較天真可愛，充滿了童趣，就像一個無憂無慮的小孩子，其實，他們看起來單純，內心可一點不簡單，就像一個「小狐狸」一樣，充滿了各種小心思，他們時常會陷入沉思，看起來在發呆，其實大腦飛速運轉，就是在思考很多事情的來龍去脈，以便做下一步的打算。他們總是能不動聲色地摸清楚別人的招數，然後採取防備，總是能對付別人於無形，外表還是一副毫不知情的樣子。

雙子們一般都是雙面人，一面是天真可愛的羊，一面是心狠手辣的狼，當他們展現出小惡魔的一面時，就總是讓人吃不消，可以報復你，讓你叫苦不迭、記憶深刻，他們的手段驚人，腦子也是很靈活的。但是很快，當他們恢復平靜後，又會展現可愛的一面，前後判若兩人，就好像之前的不是他們一樣。而且，他們非常不容易上當受騙，可以說是小狐狸一般的存在，精明且看不出來。

▍2.雙魚座

雙魚座的人聰明不外露，看起來呆萌可愛，甚至還很弱弱的，既聽話又懂事，讓人忍不住憐惜，他們總是能表現出溫情的一面，跟你拉家常，談天說地，好像很親切一樣，但是，他們內心可一點不傻，甚至十分精明，知道什麼時候該說什麼，又不該說什麼，什麼時候如何表現，才能達到想要的效果，可以說，是非常狡猾的存在了。

▍3.金牛座

金牛座的人沒打交道之前，會覺得他們老實憨厚，甚至有點傻傻的，但是他們其實內心狡猾過人，對於很多事情，都能夠圓滑地處理，不露聲色，也不會得罪人，是一個智商很高，謀略很深的人，極其具有大智慧。他們看起來固執，簡單，其實邏輯思維很強，非常有主見，而且很有計劃，對於一個目標，懂得拆分來一步一步去實現，就像下棋一樣，進可攻退可守，絕對很有章法。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(運勢)