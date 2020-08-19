如果你是 ──

✔常被稱讚脾氣好，是大家口中的好好先生、好好小姐

✔總把「不好意思」、「好～」、「沒關係」掛嘴上？

✔面對無止境的不合理要求，無法勇敢拒絕？

✔永遠將別人的需要擺在第一順位，精神長期緊張抑鬱？

✔遇到競爭場合，總是選擇退讓和妥協？

事實上，這個社會不可能永遠公平分配，只有你能為自己發聲──

聰明也是成功的特質，「好脾氣」是有原則、有底線的。

只要懂得運用規則，即使弱者也可以掌握主動權。

掌握自己的內心、強大你的氣場，才能贏得真正的尊重！

【精彩書摘】

節錄1〉前言：脾氣再好，也要有底線

現代人接受的多半是強調平和的教育，大家從小被教育的觀念就是「要克制自己的情緒」，因為情緒爆發時會失去判斷力，招致許多不必要的麻煩，於是就演變出像是「如果有一隻狗咬你，難道你要把牠咬回來嗎？」這樣的說法，雖然看起來是句玩笑話，但的確能讓我們說服自己壓抑情緒。

不僅如此，幾乎所有的現代教育都在宣揚保持內心平和，教導大家如何與自己對話，啟發自我認知，而且這種對話內容很敏感，涉及的話題也很多，包括我是誰、我該如何看待自己、發生的事情如何影響到我的情緒、個人形象與自我認知等等。

當自我認知逐漸發生作用的時候，我們會提醒自己：我要做一個好人、好鄰居、好同事、好下屬……對我們而言，維護個人形象至關重要，一旦自己變得有攻擊性，成為麻煩製造者，或是表現出不配合的態度，就可能會覺得渾身不自在。

從另一個角度來說，情緒也許是生活中最平常、但卻最讓人頭痛的東西，是人類面對自己的重大挑戰之一。想要讓情緒平穩不會傷人很難，因為人們總是希望自己的情緒不會引起任何事端，不要讓自己承擔任何責任和風險，但同時又要確保自己的權益不會受損。正因為有這樣的想法，很多時候大家會下意識的提醒自己，應該保持忍讓的姿態，或是壓抑那些不好的情緒，才能真正減少麻煩。

可是事實證明，我們越是想要克制情緒越容易出問題，還會因為太執著於「示弱」、「善忍」的理念，而失去應有的進取心。社會學家認為，一個真正健康正常的人應該主動釋放自己的影響力，更加主動的去爭取利益，去展示自我，去影響他人，而不是消極被動的承受所有外力。

保持好脾氣也應該是有限度、有原則的。我們偶爾還是需要改變一貫的「好人」形象，在必要的時候要更加強硬一些，甚至可以表現得更具攻擊性，或是適當的發脾氣。

而且真正聰明的人並不是一味迎合環境，而是善於根據實際情形和需求來調整自己的行為模式，他們並不會刻板的堅持某一種道德觀念，也不會將「好心」當成道德的唯一標準。

不僅如此，有越來越多的證據顯示，適當發脾氣對於個人的生活、工作和社交有很大的益處，因為發脾氣可以加強語言組織能力，能夠提高記憶力，同時強化個人的說服力。負面情緒還能讓人更加直覺的意識到，自己正處於一個充滿挑戰和競爭的環境，為了應對這些挑戰，我們需要表現得更加專注，需要擁有更敏銳的思維，需要對自己提出更高的要求。

本書分析了片面追求好脾氣會帶來的危害，並且從人際相處、團隊管理、自我強化、商業競爭、職場文化等多個面向，深入探討與「脾氣」有關的元素，同時也論證了「壞脾氣」的合理性和必要性。此外，本書用字平實、內容充實，且特別著重實際操作，所提到的例子也生動豐富，有很高的參考價值及借鑑意義，與一般的說教及勵志雞湯不同，非常容易閱讀。

節錄2〉好脾氣其實是爛個性

一個人的脾氣可以很好，但是一旦好到任人擺布的地步，就成了最大的缺點。

如果仔細觀察生活周遭，就會發現身邊那些「濫好人」多半都過得不太好，也許他們看起來很受歡迎，但是往往會在各方面受到制約，而這種制約並非他人造成，而是來自他們自己。好脾氣經常會被當成良好的品德，但是當一個人在他人面前毫無威脅的時候，這個人就很難和「聰明」、「崇高」聯想在一起，反而會被認為是一個「軟弱」、「被動」的人。

社會心理學家認為，「濫好人」之所以習慣於聽從別人，是因為他們潛意識裡感覺自己非常卑微、沒有價值，於是一直麻痺自己，逃避最真實的自我。這樣的人會陷入自我貶低的惡性循環：感到自己缺乏價值，於是嚴重的貶低自我，接著更加認定自己沒有價值。因此他們通常會格外期待別人的重視，期望別人給他們重視自我價值的機會。

對於濫好人來說，他們具有一定的道德感，而這種道德感會出現兩種傾向：首先、他們確實是好人，如果不去幫助或迎合別人，會對自己無法交代；其次、他們的內心擁有一套畸形的補償機制，為了心理保護，用道德感來掩蓋掉自己得罪別人的恐懼，所以他們常常會在表面上提醒自己：「我不幫忙就是不會做人，這樣有違自己一貫的風格。」

但從實質上來說，他們不過是害怕自己在得罪人之後可能遭受懲罰而已。缺乏價值感及人際交往中的道德掩飾，會使得「濫好人」成為被社會邊緣化的一群（儘管他們本身非常抗拒和排斥這一點），他們在群體及社會中的價值往往也難得到真正的認同。

這類「好脾氣的人」，常常給人的形象反而是──

好脾氣的人常常沒有主見。因為脾氣很好的人不善於與人爭辯，不會對別人的看法及觀點提出太多質疑，一旦過度迎合他人，將他人的想法當成標竿，就會變得沒有主見，失去自我意識及明辨是非的能力。這種人缺乏自信，一切以他人為主，無法在生活中獨立，更缺乏存在感，面對分歧時總會以「我錯了」或者「你是對的」為理由，來掩飾自己的不作為。

好脾氣的人比較懦弱。脾氣很好的人多半不習慣與人發生衝突，他們堅持的原則就是「能躲就躲，能讓則讓」，對於任何容易引發紛爭的事情都是避之唯恐不及，這種個性有時候看似明智，但是往往會讓自己變得更加膽小怕事、不敢爭取，甚至當自己的正當權益受損時，也不敢提出異議。更重要的是，這樣的表現會帶給其他人「懦弱」的印象，從而讓對方可以肆無忌憚的發動攻擊。

好脾氣的人缺乏原則性。好脾氣的人表面上容易被人情世故打動，做事往往更具彈性，可是這樣也會導致不良的後果，那就是做事缺乏立場及原則，常常別人說什麼就做什麼，人云亦云，難以堅守最基本的底線。而由於缺乏原則，他們很容易動搖自己的想法，破壞原有的規章制度，也很容易做一些違背初衷的事情，而這一切都會將自己置於更加尷尬的境地。

好脾氣的人缺乏開拓精神。由於傾向於相信別人或是跟隨他人，好脾氣的人相對比較保守，他們害怕自己的想法和別人不同，害怕自己的行為會受到排擠，因此凡事都追求與其他人一致，會跟隨群體的思維，而這樣就阻礙了他們獨立、創新的意識，制約了他們主動去開拓新思維的能力。

好脾氣的人內心脆弱。脾氣很好的人表面上受人歡迎，能夠處理好自己與外界的關係，可是其實內心缺乏安全感，也沒有太多承受壓力和解決問題的能力。為了讓自己看起來更好過一點，他們多半會選擇順從他人，為自己營造一個更加安全的環境。

好脾氣的人缺乏執行力。好脾氣的人由於做事缺乏主見及立場，所以會經常三心二意或是猶豫不決。遇到問題的時候，他們並不會按照自己的意願行事，反而會積極尋求幫助，或者跟從他人的指示行事，所以通常他們能夠接受各種的建議，但是也容易被迷惑而缺乏執行力。

好脾氣的人可能還會缺乏魄力、上進心及自我認知的能力……除了以上這些個性缺陷外，其本質都是「喪失自我」。由於他們總是迎合別人的想法，也就顯得自己更加渺小，可有可無。

節錄3〉善用賽局規則，弱者也能掌控局面

曾有科學家做過一個實驗：他們在豬圈裡放進一頭小豬和一頭大豬，並且在豬圈的一端設置豬食槽，另一端則安裝一個按鈕。每當有豬在按鈕上踩一下，就會有十份食物掉入豬食槽，由於踩按鈕的豬必須從豬圈的一端跑向另一端才能吃到食物，這段距離的代價相當於兩份食物。

舉例來說，如果大豬踩按鈕，小豬率先跑去吃，大小豬吃掉的分量分別是六份及四份，但踩了按鈕的大豬必須付出兩份食物做為消耗，因此純收益為四份食物，小豬依舊是牠原先吃掉的四份食物不變。

如果是小豬去踩按鈕，讓大豬先吃，那麼雙方的食量會變成大豬九份、小豬一份；此時小豬吃到的分量，還不夠牠從一端跑到另一端的代價。

如果大小豬一起行動，也就是同時踩按鈕、吃食物，那麼雙方食量比例大豬七份、小豬三份。此時，但是雙方都要扣除兩份食物做為代價，純收益會變成大豬五份、小豬一份。

通過分析以上幾種情況，大豬和小豬之間存在著很明顯的競爭關係，顯而易見，小豬在這個賽局裡處於弱勢，是應該選擇用等待、「做好事」，盡心竭力的幫大豬踩按鈕，還是選擇其他策略呢？

從利益最大化的角度來看，小豬最好的選擇就是站在豬食槽旁邊當旁觀者，讓大豬去踩按鈕就好，這麼做或許很賴皮，但對小豬來說卻是最佳的生存之道，因為可以得到最高的收益四份食物（如果大豬也不踩按鈕，小豬的收益為零），若是牠選擇去踩按鈕，收益可能只有一或是負一。反觀大豬，不管是誰踩按鈕，牠的純收益都比較高，分別是四、五、九份食物。

所以，小豬選擇不踩按鈕是最合理的選擇，而大豬會迫於巨大的收益誘惑而選擇去踩按鈕，這就是知名的「智豬賽局」或譯「合理的豬賽局」（Boxed pigs game）理論。

在這個遊戲規則中，小豬雖然表面上處於弱勢，卻占據了更大的心理優勢，因為在這場食物爭奪戰中，小豬可以盡情耍賴，放棄「做好事」的態度，而大豬完全沒輒。

這種「搭便車」的策略在生活中很常見，像是甲、乙兩個人都準備對付丙，想要占有丙的資源，但競爭也會讓他們付出相對的代價。舉例來說，甲、乙兩人會面臨三種不同的選擇：是力量較強大的甲先進攻、實力較弱的乙先進攻，還是兩人同時進攻。

如果甲、乙同時發動攻擊，甲因為較有實力，將會贏得較多的資源；如果甲率先進攻，乙做為後援部隊，那麼在甲的實力受到損害時，乙乘虛而入，可以不費吹灰之力就占據更多資源；如果是乙率先攻擊，可能會在拉鋸戰中消耗大量能量，而做為後援部隊的甲就可以實現利益最大化。

實際上，甲覬覦丙的資源更甚於乙，也更需要借助那些資源來提升自己的實力，面對這種情況，乙就可以運用「智豬賽局」的模式，堅持擔任後援部隊的角色，從而確保自身利益得到更大的保障。雖然乙的作法有些不近人情，甚至有「奸詐狡猾」的嫌疑，但是相比於為人作嫁的當濫好人，適當使用一些聰明的賽局策略來保護自己的利益，才是明智之舉。

或許有人會從「道德」的角度來批判乙，認為乙不夠厚道，但若是以「厚道」來定義生存策略，那麼恐怕大多數厚道的人都會遭遇挫折，因為甲或許也會毫不猶豫的做出同樣的選擇。在現實生活中，許多弱勢群體習慣了做個「濫好人」、「老實人」的角色，習慣了按照別人的遊戲規則行動，習慣了為他人犧牲，這會讓他們進一步喪失主導權。

為了保護自己，我們每個人都應該做出最合理的決策，適當讓自己變得聰明一些也無可厚非。這種聰明首先會展現在精準把握遊戲規則，一個聰明的人不一定要想著如何耍詐，也不需要運用不道德的手段逼他人就範，有時候看透規則後善加利用，就是最好的作法。

對於這些賽局的運用技巧，只要不違背法律，不會對社會造成不良影響，那麼就沒必要有所顧慮，如果一直背負著「好人」的包袱，最終吃虧的還是自己；因為不管任何人，都是會維護自身利益優先。

在多數情況下，規則都是由強者來制定，對於弱者來說，抓住有限的規則優勢為自己謀取利益無可厚非，這是弱者的求勝之道，也是將弱勢轉化為競爭優勢的策略。在利用賽局理論時，有些技巧和原則必須掌握：

首先，要抓住自己的利益點，這是最關鍵也最基本的原則。在一場賽局中，人們往往有很多選擇，不同的選擇決定了收益的大小，在智豬賽局中，小豬可以選擇踩按鈕，也可以選擇什麼都不做，但牠只有做出最正確的選擇才能確保獲得最大化的利益。

其次，要改變陳舊的「濫好人」觀念。不要總是認定只有當個任人宰割的「好人」，別人才會尊重自己，才會給予自己更多的好處，有時候要聰明一些，學會主動利用遊戲規則為自己謀取利益。

最後是要適當保持平衡。這裡的平衡是指對利用規則的限度，在智豬賽局中，小豬雖然掌握了主導權，可是如果牠過度使用規則帶來的便利和優勢，可能會引起大豬的不滿，讓大豬也選擇什麼都不做，最後導致雙輸的局面——兩隻豬都無法獲得任何食物。

對於任何人來說，找到對自己有利的規則，然後把握好分寸，按照規則做事，才是保障自身利益的最佳方法。

(本文摘自《別讓好脾氣害了你》/讀書共和國出版)

【作者簡介】

周維麗

知名心理諮詢師、心理培訓專家。長期從事心理學研究和員工培訓工作，曾為多家世界五百大企業進行員工心理的系統建構，在美國、韓國、上海等地舉辦數百場心理學講座。以專門研究「不好意思」、「勇於拒絕」等應用心理學相關議題，幫助千萬人與讀者取回人生自主權，做自己的主人。著有暢銷書《別讓不好意思害了你》、《別讓不懂拒絕搞死你》。

《別讓好脾氣害了你》/讀書共和國出版

(中時新聞網)