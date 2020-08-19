不少人應該還記得2009年聽障奧運跆拳道冠軍爭奪賽中，中華隊陳怡君靠著精準判斷與絕佳技巧，以8比0的比數擊敗對手，一舉奪下金牌。在賽場上強悍無比的陳怡君，當年看到帥氣跆拳道服，讓九歲的她心生嚮往，一股腦投入訓練，但學習過程十分艱辛。在一次偶然機會，她看到陳怡安奪得奧運金牌很感動，並一路以來都把陳怡安當作目標一路努力，終於在聽奧大放異彩。

前聽障奧運國手陳怡君 憑藉著運彩開創人生新篇章

【曾為退役後的人生感到徬徨 體育署輔導轉職】

從運動賽場上退役後，陳怡君也像許多選手一樣，未來感到徬徨，擔心自己的出路問題，還好當時體育署告訴她，可以參加運彩經銷商的遴選，幫助她成功轉換跑道，開啟運彩創業之路。

經營運彩行期間，適逢全球最矚目的世界盃足球賽，吸引大批球迷前往投注，陳怡君當年是體育系出生，擁有該領域的專業知識，藉由這次盛會使她能夠一展長才，幫助顧客理解賽事規則，讓大家一起感受世足的熱鬧氛圍，也因此，她所經營的金大棒運動彩券行業績蒸蒸日上。

來買運彩的客人們，都能感受到陳怡君親切的服務態度。「過去接受大家很多的幫助，如今也有能力可以幫助別人、回饋社會。」是她的心願，而她也鼓勵大家可以透過購買運彩，幫助台灣的體育發展。

陳怡君鼓勵大家來買運彩，幫助台灣體育發展/中時新聞網攝

【體育署助一臂之力 選手轉職不再徬徨】

許多運動員在卸下選手身分以後，常面臨轉職困境，體育署規劃了一系列就業輔導，幫助他們在未來能夠順利走入職場，經營運彩就是其中之一，台灣之光陳怡君成功轉型創業的案例，不僅值得參考，也讓運動員對於未來職涯發展更有信心。

(中時新聞網)