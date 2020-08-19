【回憶殺】身高172cm的徐淑媛以模特兒之姿進入演藝圈，1985年拍攝《現代豪放女》成名，還曾登上中文版《PLAYBOY》封面，40歲時她和交往1個月的圈外男友結婚，從此之後退出演藝圈，跟隨丈夫搬到美國定居。

徐淑媛是80年代的豔星，她曾在《今年的湖畔會很冷》扮演性感艷麗的女模，後來在《現代豪放女》更是挑戰全裸、女女同性激情等戲碼，作風在當時非常大膽、前衛。後來她回台主演連續劇《玫瑰人生》，精湛又靈活的演技深受觀眾喜愛。不過，1999年她閃婚交往1個月的餐廳老闆鄒嘉鈞，婚後定居美國俄亥俄州克里夫蘭，也退出演藝圈。

徐淑媛久久回台一次，曾在民視《美鳳有約》展現廚藝，同時分享馭夫術，笑說以夫為尊就對了，樂當老公的小女人，甚至不會隨便吃醋，體貼把先生的前妻照片收好，讓前妻女兒長大後可以留做紀念。

徐淑媛40歲閃嫁為愛遠赴美國。(圖/中時新聞網整理)

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)